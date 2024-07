Hamburger veg? No grazie

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 20 luglio 2024) In un’epoca in cui si cerca di fare una riflessione seria sul consumo (eccessivo) di carne, c’è chi fa marcia indietro e ammette che, forse, le cose non stanno andando davvero in quella direzione. Qualche settimana fa Joe Erlinger, presidente di McDonald’s Usa, durante un intervento al Wall Street Journal Global Food Forum, ha annunciato il ritiro sul mercato del primo paninoano della nota catena di fast food. Il McPlant era stato introdotto nel 2021, con una strategia evidentemente timida e di prova, in alcuni punti vendita americani, in Texas e in California: le aspettative erano alte, soprattutto vista la tendenza mondiale a un consumo di carne più parco e responsabile.