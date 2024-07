Grave incidente sull’A4 schianto tra macchine e un tir Un morto e 17 feriti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 20 luglio 2024) Un tragicosi è verificato questa mattina poco prima di mezzogiorno sull'autostrada A4, in direzione Milano, all'altezza degli svincoli per la A13 Bologna. Il bilancio dell'è pesante: una persona è deceduta e 17 sono rimaste ferite, alcune in condizioni gravi. La dinamica dell'L', avvenuto al chilometro 365 ovest, ha coinvolto un mezzo pesante e sette automobili. Le cause dell'sono ancora sotto indagine da parte della Polizia Stradale di Mestre, che sta cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Secondo le prime informazioni, l'impatto sarebbe avvenuto in un tratto particolarmente trafficato, contribuendo ad aggravare la situazione.