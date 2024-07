Effetto notte proiezioni musica e visite all’insegna dell’horror

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 20 luglio 2024) Roma, 20 lug. (askanews) – Brividi di paura in questa estate calda romana con la rassegna, organizzata da Cinecittà, in collaborazione con Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, Soprintendenza Speciale di Roma, CSC – Cineteca Nazionale, che per otto serate dal 20 al 27 luglio porterà nella cornice dell’Arena Archeologica di Santa Croce in Gerusalemme – a ingresso gratuito – la magia e il fascino del grande schermo attraverso alcuni capolavori del cinema italiano, veri e propri cult, con uno zoom dedicato al cinema di genere, declinato in una variante straordinariamente popolare e amata: il cinema horror, del mistero e del fantastico. Otto serate in cui sarà reso omaggio al genio di tre maestri, tre volti del lato oscuro del cinema italiano: Mario Bava, Dario Argento e Pupi Avati, in film tutti recentemente restaurati.