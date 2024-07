Cinquanta intossicati in Casentino | musicisti turisti e un gruppo di preghiera

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 luglio 2024) Arezzo, 20 luglio 2024 – Malesseri per una sospetta intossicazione alimentare per circa 50 persone in soggiorno nel. Sonoche partecipano a un festival, undida Arezzo in pellegrinaggio a Camaldoli e a La Verna, vacanzieri a cercare il fresco dalle città, a partire da Firenze. Glisono ospiti di una struttura alberghiera e hanno iniziato ad avvertire chiari e fastidiosi sintomi legati ad una presunta intossicazione alimentare. I disagi fisici hanno destato preoccupazione per due soggetti più fragili tra loro, un giovanissimo con patologie e un'anziana. Entrambi sono stati portati all'ospedale di Bibbiena e poi dimessi. Gli altri, ragazzi che partecipavano a un campus musicale e unpiù maturo, sono stati sentiti dai sanitari, che stanno cercando di capire l'esatta causa del malessere.