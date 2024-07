Castelfiorentino United i giochi sono fatti Pucci completa la rosa con tre nuovi innesti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) Praticamente fatto il nuovo, che a partire dal prossimo 8 settembre sarà ai nastri di partenza del campionato di Promozione. Molto attivo, in, sul mercato dilettanti il direttore sportivo Andrea, tornato in Valdelsa dopo una stagione e mezzo, che ha già portato a termine undici operazioni in entrata. Le quali, sommate alle otto conferme e alle quattro promozioni dalla formazione Juniores regionale vanno a comporre unadi 23 elementi affidata anche quest’anno a mister Nico Scardigli. Gli ultimi tre volti, in ordine di tempo,due classe 2005 che andranno ad ampliare il parco ‘under’ (quest’anno sarà obbligatorio schierare sempre almeno un giocatore nato dall’1 gennaio 2005 in poi) e un attaccante giovane, ma già con dei campionati importanti alle spalle.