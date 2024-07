Cane antidroga sventa introduzione di cocaina rosa in carcere

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 20 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoHa fiutato anche la cosiddetta, A-Iron, ildel del distaccamento di Avellino, durante i consueti controlli ai familiari che precedono i colloqui. Grazie al suo apporto, i poliziotti della Penitenziaria delnapoletano di Poggioreale hanno scoperto e sequestrato un involucro contenente 97 grammi di hashish , 15 grammi die, per la prima volta, circa 3 grammi della sostanza allucinogena semisintetica di colore. “Complimenti sia al gruppo cinofili, sia al reparto colloqui della polizia penitenziaria di Poggioreale”, commentano Giuseppe Moretti e Ciro Auricchio, presidente e segretario regionale dell’Uspp per i quali “oramai i cani del distaccamento di Avellino sono diventati un incubo per gli spacciatori”.