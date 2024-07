Buccinasco | applica targhe contraffatte a un' auto rubata scoperto e arrestato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 20 luglio 2024), 20 luglio 2024 – Pensava di potersela cavare sostituendo levere con insegne, ma tecnologia e archivi delle banche dati sono stati più forti di lui. Un 52enne italiano, ben noto alle forze dell’ordine, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto con l’accusa di riciclaggio dai carabinieri di. I militari dell’Arma, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno bloccato l'uomo mentre era alla guida di un'utilitaria, risultatacinque giorni fa. Sulla vettura erano statatefalse per camuffarne la provenienza. Gli accertamenti eseguiti sul numero di telaio della quattro ruote, però, hanno consentito di accertarne la provenienza illecita. L’uomo, perquisito, è stato trovato in possesso di due mazzi di chiavi appartenenti ad altrevetture e una centralina modificata, oltre a 570 euro in contanti.