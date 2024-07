Bergamo innamorata di Loredana Bertè | l’artista canta per la sorella Mia Martini e commuove il pubblico

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 20 luglio 2024). Gambe scoperte, un fiocco nero in testa e una coda di capelli blu:ci insegna che lo stile è una questione di personalità, che nel suo caso fa rima con estro e sensibilità. Il tour estivo della rocker più amata della musica italiana ha fatto tappa in città. “Ribelle”, il titolo della tournée, calza a pennello con la storia di, tra le poche artiste, che vantano il nome di “diva”, capace di essere moderna, nel cuore delle generazioni che la ricordano per “Dedicato” e di quelle che la seguono grazie ai più recenti successi radiofonici. Del resto, c’è posto per tutti ai concerti di. Impossibile non rimanere travolti dal ritmo, dai colori, dalle movenze delsul palco, che, oggi come un tempo, comunica con tutto il corpo. Per la data bergamascaha deciso di iniziare con il brano “Jazz”, seguito da “Il mare d’inverno”.