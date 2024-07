Annuncio da sogno Musetti-Sinner | tifosi in estasi

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 20 luglio 2024)da, iazzurri sono indopo aver letto le parole di quello che al momento è il numero due in Italia Lorenzo, dopo un avvio di stagione un po’ così, ha dimostrato in Inghilterra, tra il Queen’s e Wimbledon, di essere in forma e di essere, al momento, il tennista numero due in Italia alle spalle di Jannik. E non può fare altro che crescere ancora.(Lapresse) – Ilveggente.itAdesso si è concesso qualche giorno di vacanza, in attesa delle Olimpiadi ma anche di un altro torneo, quello di Umago, dove lo stesso ha confermato che ci sarà per preparare al meglio la manifestazione dell’anno, quella a cinque cerchi, attesa in maniera spasmodica da tutti quelli che praticano lo sport.vuole arrivare il più in fondo possibile, ha bidi farlo. E ha inoltre annunciato che giocherà il doppio insieme a Jannik