Violenti scontri tra polizia e studenti in Bangladesh oltre 700 feriti e 32 morti

(Di venerdì 19 luglio 2024) Dacca, 19 luglio 2024 –settecento persone sono rimaste ferite intramanifestanti in. Glisi sono registrati in 26 dei 64 distretti del Paese. Le proteste studentesche contro le norme sull'assunzione del servizio civile, hanno causato finora 39, di questi 32 sono rimasti uccisi solo oggi. Si contano almeno 104 agenti die 30 giornalisti. "I manifestanti – ha reso noto la– hanno appiccato il fuoco e compiuto atti vandalici” contro gli uffici della televisione statale BTV e dell'agenzia nazionale per la gestione dei disastri, nonché contro “vari” edifici dellae del governo.