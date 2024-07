Ufficiale il girone del Dany Quarrata con toscane e Spezia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 luglio 2024) Dieci rivalie una ligure per ilBasketin serie B Interregionale, Pallacanestro Agliana e Bottegone Basket 2001 nello stesso, il B, di serie C unica. Le società pistoiesi hanno conosciuto i gironi, ufficiosi, della prossima stagione. Partiamo dal Consorzio Leonardo Servizi e Lavoriche se la vedrà conBasket Club, Costone Siena, Etrusca Basket San Miniato, Use Basket Empoli, Basket Cecina, ABC Castelfiorentino, Basket Olimpia Legnaia, Virtus Siena, Basket Aretina, Basketball Club Lucca, Mens Sana Basketball Siena, in pratica 11 formazioni toste, di valore. E Agliana e Bottegone? Finalmente insieme.