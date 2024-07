Terribile incidente padre e figlio sbalzati nel fossato | un morto e due feriti in condizioni gravi

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 19 luglio 2024) Ancora sangue sulle strade italiane. Un uomo di 51 anni che si chiamava Alberto Fiorani èimprovvisamente a causa di unstradalessimo. Lui era a bordo della sua moto, assieme aldi soli 18 anni, quando si è schiantato contro un’automobile. L’impatto è stato devastante a tal punto che i due motociclisti sono stativia in un. Alberto Fiorani èpoche ore dopo il trasferimento in ospedale, a causa delleferite riportate nell’. Hanno provato in tutti i modi a strapparlo alla morte, anche grazie all’utilizzo di un’eliambulanza per il trasporto più rapido del 51enne. Ma tutti gli sforzi profusi dai medici non hanno avuto esito favorevole.