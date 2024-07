Tartufo bianco a Ceppaloni fondi dal Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 19 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl Tuber magnatum Pico, meglio conosciuto comepregiato, continua a trainare il settore turistico ed enogastronomico di. Questo prezioso fungo ipogeo è molto apprezzato per il suo aroma intenso e il sapore unico, caratteristiche che lo rendono un ingrediente ricercato in tutto il mondo. Il Comune diè già riconosciuto a livello nazionale come “Città del”, un riconoscimento che nel tempo si sta rafforzando ed espandendo grazie a una serie di iniziative mirate a valorizzare e promuovere questo straordinario prodotto del territorio. Ildiè sinonimo di qualità e autenticità. Si tratta di un prodotto ricercato che, anno dopo anno, si sta facendo conoscere a un pubblico sempre più vasto grazie al suo sapore delicato ma deciso.