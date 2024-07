Stop emergenza viabilità | Bene il nuovo casello Va connesso alla bretella

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 luglio 2024) Dopo mesi di incertezza finalmente le rampe d’accesso all’A12 diventano definitive e si può pensareloro implementazione nella direttrice verso Genova e all’introduzione di altri mezzi di pagamento oltre al solo Telepass. Lo sottolinea il Comune di Bolano che attraverso il sindaco, Paolo Adorni, esprime "profondo apprezzamento per il lavoro svolto da una pluralità di soggetti: Concessionario Autostradale, Regione, parlamentari del territorio, ex ministri e molti altri. E’ peraltro innegabile – aggiunge – che se l’amministrazione comunale guidata da Alberto Battilani non avesse avuto l’intuizione di suggerire la localizzazione a Ceparana, il coraggio di mettere a disposizione una fetta del territorio e la capacità di gestire gli inevitabili disagi connessi ai lavori, il collegamento con l’autostrada sarebbe ancora oggi una chimera per l’intera piana di Ceparana".