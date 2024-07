Riven sarà alla Mostra del Cinema di Venezia

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 19 luglio 2024) Cyan Worlds è entusiasta di annunciare cheè stato selezionato per far parte della sezione “Best of” di Venice Immersive, un segmento della 81simaInternazionale deldidedicatocelebrazione di progetti di realtà estesa, tra cui la Realtà Virtuale e la Realtà Aumentata. Venice Immersive si svolgerà sull’Isola del Lazzaretto Vecchio adal 28 agosto al 7 settembre. Il team è profondamente onorato di partecipare a un evento così rinomato e di vederericonosciuto tra le migliori esperienze immersive dell’anno. Per Cyan Worlds, questa selezione è una testimonianza della dedizione e della passione che tutti i membri del team di sviluppo hanno riversato in, portando in vita un classico senza tempo in un remake 3D completamente realizzato per l’hardware moderno.