Rimpasto in giunta L’assessora Sara Minozzi ai titoli di coda

(Di venerdì 19 luglio 2024) L’annunciatonellacomunale di Grosseto, agognato dal Nuovo Orizzonte Civico (i fuori usciti del Carroccio) e temuto dalla Lega, sta per avvenire. In realtà si tratta di un rimpastino, perché di fatto consisterà nel dare un assessore (in realtà un’assessora dato che si tratta di sostituire una quota rosa) al Noc e di toglierlo alla Lega. Da mesi ormai si fa il nome di, che ha la delega al sociale, come l’amministratrice destinata a lasciare l’esecutivo guidato dal sindaco Vivarelli Colonna. E in effetti tutto sta andando in questa direzione, come confermerebbe un colloquio che proprio in questi giorni il primo cittadino di Grosseto avrebbe avuto con la. Nel confronto a quattro occhi, il sindaco avrebbe spiegato alla necessità di questo cambiamento.