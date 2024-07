Pallanuoto l’Italia affronta Ungheria e Giappone nelle ultime amichevoli prima delle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 19 luglio 2024) Il Settebello, così come il Setterosa, dopo gli ultimi tornei all’estero è tornato in Italia per rifinire la preparazione in vistadi Parigi 2024: la Nazionale italiana dimaschile sarà in raduno a Siracusa fino a domenica 21 luglio con. La piscina “Caldarella” di Siracusa, dunque, sarà teatrodueufficiali deldella partenza per i Giochi di Parigi 2024: gli azzurri affronteranno l’venerdì 19 luglio alle ore 20.45, mentre la sfida colè prevista per sabato 20 luglio alle ore 19.45. Nella città aretusea il Settebello che scenderà in acqua in questi due incontri sarà ovviamente il medesimo che giocherà a Parigi, con l’aggiunta di Francesco Cassia, padrone di casa in quanto giocatore dell’Ortigia, aggregato alla Nazionale durante l’ultima fase della preparazione.