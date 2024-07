Messina cessione del club ferma al palo | i tifosi scendono in piazza

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 19 luglio 2024) Cresce la tensione tra idelche, stanchi della prolungata incertezza sulladela un fondo straniero, e con una pianificazione della prossima stagione al momento appena abbozzata, hanno deciso di scendere in, il prossimo martedì 23 luglio, alle ore 18:30 aMunicipio, per chiedere l’intervento delle istituzioni locali “spesso assenti” chiamando a raccolta l’intera cittadinanza. Il comunicato deidel“La Curva Sud, in tutte le sue componenti chiama a raccolta l’intera cittadinanza. Siamo stanchi, la pazienza ha un limite. Chiediamo rispetto da parte di chi da sette anni bistratta la nostrae il glorioso Acr. Chiediamo l’immediatadella società.