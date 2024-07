Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Roma, 19 luglio 2024 – Contrariamente a quanto avviene nel resto del mondo, l’resta un Paese nel quale gliine comunicazione restano ancora moderati. È questo il dato più netto e poco incoraggiante per il Bel Paese che emerge dall’ultimo studio di Centro Studi UNA UNA Media Hub 2023. Entrando più nel dettaglio, gli analisti hanno evidenziato che inle imprese investono, in totale, solo lo 0,47 per cento del Pil nazionale, per una cifra complessiva pari a 8,9 miliardi di euro. Gli scarsiininIl datonoinin precedenza riportato disegna uno scenario di non facilissima comprensione.