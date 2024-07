I ripetitori sulla torre c’erano già Ma ora il problema sono le tv

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024) Chiarito l’arcano del ripetitore telefonico appeno al muro esterno della simbolicadel Municipio, le polemiche e le discussioni non siplacate. Il sindaco ha chiarito che quel rettangolo bianco che scende a fianco di una finestra dellaè stato installato martedì scorso, ma in quella stessa posizione, da una decina d’anni e oltre, ne esisteva un altro, sostituito dall’ente con un modello più avanzato. In un postpagina ufficiale il Comune aveva spiegato che "l’intervento ha previsto una riconfigurazione e una sostituzione dell’impianto fisso per le reti di comunicazioni elettroniche mobili, eseguito da un ente di telefonia che ha un contratto con il nostro Comune", chiarendo che l’aggiornamento era "essenziale per garantire un ammodernamento e un miglior funzionamento della ricezione e trasmissione dati per le reti telefoniche mobili".