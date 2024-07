I radical-chic non sono più quelli di una volta

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 19 luglio 2024) Registi, scrittori, etc Viaggio tra ciò che resta della sinistra bon ton, quella delle belle case in centro e della vacanza umile ma superba a Capalbio. Oggi definita «fascia alta dei morti di fame», è spaesata. Anche perché di maître à penser neppure l’ombra. Birkenstock ai piedi, cane rigorosamente di razza (quest’anno va il bassotto arlecchino), sigaretta elettronica e Cynar contro il logorio della vita moderna. L’amaro celebrato dalla pubblicità con Ernesto Calindri, per anni dimenticato, è tornato alla ribalta. Fragile simbolo di unchismo sul viale del tramonto. Signora mia, non cipiù idi una. E per averne certezza assoluta bastava assistere alla consueta serata finale del Premio Strega, dove l’unica cosa che si respirava, oltre l’afa, era la noia (più Angelina Mango che Jean-Paul Sartre).