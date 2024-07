Evan Gershkovich è stato condannato a sedici anni di carcere

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 19 luglio 2024)per spionaggio. Il giornalista del Wall Street Journal eraarrenel 2023 nella città russa di Ekaterinburg, le autorità russe lo accusarono da subito di essere una spia, tanto che il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, poche ore dopo l’arresto disse che ileracolto in flagranza di reato, mentre raccoglieva informazioni per i servizi segreti americani. Il giornalista si è sempre dichiarato innocente, gli Stati Uniti hanno smentito che lavorasse per i servizi segreti, la Russia ha condotto il processo in gran fretta, senza presentare alcuna prova durante il processo a porte chiuse. Il giornalista lavorava come corrispondente, conosce il russo, è figlio di russi fuggiti negli Stati Uniti durante l’Unione sovietica.