Enorme silos a rischio collasso sulla strada del Pollino

(Di venerdì 19 luglio 2024) GROSSETO – Intervento in corso dei vigili del fuoco di Grossetoprovinciale 80 delper l’instabilità di undi un’azienda agricola dell’altezza di circa 15 metri con all’interno circa 4500 quintali di cereali. Per cause da verificare, la struttura cilindrica di metallo del manufatto ha subito trasversale a circa metà della sua altezza. La squadra dei vigili, per scongiurare il pericolo didella struttura metallica, ha effettuato e monitorato le operazioni di svuotamento del grano contenuto nel deposito. Sul posto anche il funzionario dei vigili del fuoco di servizio. I vigili del fuoco di Grosseto durante l’interventoSp 80 del(Fonte foto vigili del fuoco di Grosseto)