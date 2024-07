Emergenza idrica rubinetti a secco | le zone interessate

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 19 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoProsegue l’nel in Irpinia e di conseguenza gli stop notturni per contenere i consumi. Le cause sono riconducibili al troppo assorbimento idrico, necessarie sospensioni da parte dell’Alto Calore, per contenere i consumi e per evitare problemi di approvvigionamento nelle ore diurne. “Si comunica che, a causa dei forti assorbimenti idrici, si rende necessario effettuare la sospensione dell’erogazione, nel COMUNE di AVELLINO (SERB. PENNINI), dalle 22.00 del 19.07.2024, alle ore 6.00 del 20.07.2024“. Si potranno verificare disfunzioni idriche, anche nel corso della giornata, soprattutto nellealte. LE: L'articolo: leproviene da Anteprima24.it.