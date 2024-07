De Martino amico di Arianna Meloni? Avrei fatto già Sanremo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) "Se fossi statodicinque anni fa", risponde con una battuta Stefano Dea chi gli chiede del suo presunto legame di amicizia con la sorella della premier. "Non conosco nessuno in politica, sono entrato in Rai cinque anni fa più o meno per mano di Carlo Freccero, non sono arrivato quest'anno, quindi non so questa spinta da dove si pensa sia arrivata. La vera spinta è che un programma come Stasera tutto è possibile, piccolo, su Rai2, hanumeri via via sempre più grandi e quindi la mia raccomandazione vera è stato il pubblico che spero mi segua in questa nuova avventura", aggiunge il golden boy di Viale Mazzini, che dal 2 settembre raccoglierà il testimone di Affari Tuoi su Rai1.