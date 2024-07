Cieca da 20 anni per infezioni e patologie 87enne torna a vedere grazie a un’operazione | Così ha visto per la prima volta i nipoti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Affetta da una forma di cataratta all’occhio sinistro e un occhio destro compromesso in giovane età in seguito ad una grave infezione che le ha provocato la perdita completa del bulbo oculare (successivamente sostituto da una protesi). Dopo 20di cecità, la signora Alice,, èta aa un intervento chirurgico proprio all’occhio sinistro. Ad eseguire la delicata e difficile operazione, ritenuta a rischio per le condizioni dell’occhio e dell’età avanzata, il professore Daniele Tognetto direttore della Clinica oculistica di Asugi – Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina – all’Ospedale Maggiore di Trieste. I rischi di questo intervento Intravedeva a malapena la luce, oggi èta ai suoi cari. La signora Alice di Trieste, dopo 20di cecità, ha riacquisito la vistaa questo intervento chirurgico.