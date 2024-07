Casa per giovani coppie Approvato il bando

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024) "Finalmente è arrivata l’approvazione, da parte della Giunta regionale, della delibera che istituisce ilarea interna dei Comuni del basso ferrarese’". Così la capogruppo del Partito democratico in assemblea legislativa, Marcella Zappaterra, che aggiunge: "Possiamo vedere concretizzato un impegno preso dalla Regione negli ultimi mesi dello scorso anno per rispondere alle esigenze dei territori del Basso, in particolare per sostenere lenell’acquisto della loro prima". Questo, prosegue, rappresenta "un passo fondamentale per contrastare lo spopolamento e l’invecchiamento della popolazione nei comuni più fragili della nostra provincia e tra i meno avvantaggiati dell’Emilia Romagna, allineandoci con le misure già esistenti per le aree montane". Il, che ha stanziato complessivamente 700.000 euro, prevede l’erogazione di contributi fino a 25.