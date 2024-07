Calcio a Cinque Sassuolo Suviron Garcia coach Montale il portiere è Nawfal

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Dopo l’annuncio del nuovo dg Roteglia, in casa Futsalè il giorno del nuovoche sostituisce Aguzzoli in vista della stagione di C1: si tratta dello spagnolo Juan Jose(in foto col presidente Castellani e il dg Roteglia) che negli ultimi anni ha allenato i settori giovanili di Bazzanese e Modena Cavezzo, dove ha trascorso le ultime due stagioni guidando prima (2022-23) Under 15 e Under 17 oltre che collaboratore tecnico di Checa nella prima squadra in Serie A2, poi nell’ultima stagione è stato mister dell’Under 19 Nazionale e vice allenatore di Sapinho in Serie A2 Elite. "Inseriamo nella nostra società – spiega il presidente Marco Castellani – due persone fondamentali per la crescita e sviluppo di questo nuovo progetto".