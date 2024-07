Bologna ricordati di un' estate fa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024) Il calciomercato è come una lunga attesa su una panchina sotto il sole: può diventare insopportabile se si rimane lì seduti. A, per fortuna, ci si può riparare in un posto sicuro, all'ombra dei rumors: è la fiducia nel lavoro di Giovanni Sartori. Un'fa, i rossoblù smantellavano, pezzo dopo pezzo, le loro certezze, i loro punti di riferimento: via Medel, Soriano, Schouten, Arnautovic, Dominguez. Sembrava l'inizio della fine, o peggio ancora, l'inizio della solita storia: al momento di fare un passo in avanti, ecco ilche ne fa due indietro, per rimanere a vivacchiare sempre lì, nel limbo della classifica. E invece, con una rivoluzione tecnica incentrata su giovani da valorizzare, è arrivato un quinto posto con bigliettone di imbarco per la Champions.