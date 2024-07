Bob Newhart morto | uno dei più grandi comici stand-up aveva 94 anni

Leggi tutta la notizia su mistermovie

Bob, icona della TV, del cinema e della-up comedy, èa 94. Secondo THR,è deceduto giovedì mattina, ma non è stata fornita alcuna causa di morte., conosciuto da molti per il suo ruolo di papà adottivo in Elf al fianco di Will Ferrell, ha avuto una carriera leggendaria che ha attraversato decenni, vincendo Emmy, Golden Globe e Grammy. Bob: una leggenda dellatà ci lascia a 94Inizialmente un contabile,trascorreva il tempo facendo scherzi telefonici. Queste gag si sono trasformate in uno spettacolo di-up che ha ottenuto un enorme successo. Il suo album, The Button-Down Mind of Bob, è diventato l'album non musicale più venduto di tutti i tempi, guadagnandogli tre Grammy nel 1961.