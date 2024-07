Biden perderebbe a valanga secondo i sondaggi dem

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) E' stato un rapporto dettagliato compilato dai democratici,cui Joenel collegio elettorale, a lanciare campanelli d'allarme attraverso la leadership del partito portando a nuovi appelli pubblici e privati affinché il presidente si ritiri. I dati, basati sutra gli elettori realizzati dalla società democratica Blue Rose Research e visti dal Wall Street Journal, mostrano cheha perso non solo tutti gli stati in bilico, ma anche che è dietro in New Hampshire, Minnesota, New Mexico, Virginia e Maine.è in vantaggio di soli 2,9 punti percentuali nel New Jersey. Una delle principali preoccupazioni per i democratici è il fatto che metà degli elettori, compreso il 28% di coloro che hanno sostenutonel 2020 e il 52% degli elettori indecisi, credono che i dirigenti del partito abbiano mentito sull'idoneità mentale del presidente.