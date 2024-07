Atletica l’Italia si coccola la marciatrice del futuro | Serena Di Fabio vince i 5000 agli Europei U18 assolo da brividi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 19 luglio 2024)Diha vinto di forza i 5.000 metri di marciaUnder 18, conquistando la prima meda d’oro pera Banska Bystrica (Slovacchia) e il secondo alloro di giornata dopo il bronzo di Daniele Inzoli nel salto in lungo. Si tratta di un risultato davvero mirabile per uno dei tanti talenti dell’tricolore. L’azzurra si era presentata con grandi ambizioni dopo aver firmato un rilevante 22:16.77 a Molfetta un paio di settimane fa e oggi si è ulteriormente scatenata, demolendo di ben 26 secondi il già suo record italiano allieve e tando il traguardo con l’eccellente tempo di 21:50.80. La non ancora 17enne abruzzese (spegnerà le candeline il prossimo 23 novembre) ha dimostrato a tutti gli effetti di essere un pregevole prospetto del tacco e punta, con tutte le carte in regola per togliersi importanti soddisfazioni anche tra le grandi.