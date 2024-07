Venditori abusivi sulle spiagge di Ardea | la rabbia dei commercianti

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

Ardea, 18 luglio 2024 - sono diversi i residenti del lungomare degli Ardeatini che lamentano l'aumentare della presenza di "carrettini" che vendono vari prodotti, dai giochi per il mare, ai costumi e abbigliamento, nonché cibo. Quello che chiedono sono più controlli per contrastare l'abusivismo. L'appello dei residenti della fascia costiera rutula, che va dal confine con Anzio fino allo stabilimento "la Cannuccia", fosso di Rio Torto che fa da confine con Pomezia, è quello che il lungomare smetta di essere una delle zone più abbandonate di Ardea. I cittadini lamentano, infatti, sporcizia, e cumuli di rifiuti gettati dai villeggianti e non solo, che fanno svanire l'impegno profuso dal funzionario della concessionaria per la raccolta dei rifiuti quale il Dott. Seerpieri.