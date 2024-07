Vede giudice sotto processo lascia consigliera Csm Natoli

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Rosanna, componente della sezione disciplinare del Csm in quota Fratelli d'Italia, si è dimessa. La decisione, confermata da fonti del Consiglio, sarebbe maturata in seguito ad un incontro avvenuto tra lae lacivile di Catania Fascetto Sivillo, attualmenteprocedimento disciplinare. Il colloquio è stato registrato dalla stessae poi reso noto dal suo avvocato, Carlo Taormina. Secondo quanto si apprende, lalaica in quota Fratelli d'Italia - concittadina del presidente del Senato Ignazio La Russa - avrebbe incontrato in Sicilia laFascetto Sivillo, alla quale avrebbe consigliato di violare il segreto della camera di consiglio. La, però, stava registrando tutto. Le parole disono così finite nel fascicolo che Carlo Taormina, difensore di Fascetto Sivillo, ha presentato martedì scorso in udienza.