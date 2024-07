Vance accetta ruolo vice di Trump ' America scelga nuova strada'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Standing ovation per l'intervento del senatore Djalla convention repubblicana di Milwaukee: ilpresidente designato da Donaldha accolto la nomination, invitando l'a "scegliere una". "Questa e' una notte di speranza, di quello che l'era e di quello che saremo presto" - ha detto - sottolineando che il Paese ha bisogno di leader "che mettano l'al primo posto", un leader che "risponda ai lavoratori, sindacalizzati e non" e che lotti per riportare in Usa le fabbriche. "è la persona che realizzerà queste cose", ha garantito, invitando all'unita' per rieleggerlo. "Basta prenderci cura di Wall Street, è finita, ci impegniamo per i lavoratori" - ha aggiunto - accusando Joe Biden di aver reso l'"più debole e più povera. Parlando infine di migranti, ha affermato che "l'importazione di manodopera straniera è finita.