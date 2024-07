Una maglia una storia … il Pavia 1984-85 dal fortino quasi inespugnabile

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di giovedì 18 luglio 2024) Ladel-85 Quarta e per ora ultima tappa del nostro tour “magliettaro” della Lombardia. Quest’oggi parliamo delladelrisalente alla stagione-85 e utilizzata anche nel corso delle stagioni successive. LaLaè a manica lunga in acrilico leggero. Sebbene, infatti, questo tipo di mute fossero pensate per la stagione invernale, la Ennerre, produttrice anche di questa, aveva pensato sin dai primi anni Ottanta, anche ad una versione più leggera ed alternativa a quella più tipicamente invernale, realizzata in acrilico pesante. FronteQuesta versione si caratterizza per avere la base del colletto liscio e non a costine come la versione in acrilico pesante. Si tratta di una versione molto bella, con un blu elettrico come sfondo, solcato da righe orizzontali bianche.