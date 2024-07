Uccise la madre sconto di pena Vent’anni per Rosa Fabbiano | Ora ricorso in Cassazione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 18 luglio 2024) di Andrea Gianniha ottenuto unodi, da 26 anni di carcere inflitti in primo grado a 20 anni stabiliti ieri dalla Corte d’Assise d’Appello di Milano, grazie all’applicazione delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti. La parola fine sulla drammatica vicenda, però, non è ancora scritta: i suoi difensori annunciano infatti unin, perché "non c’è alcuna prova dell’omicidio". La donna è stata condannata per aver ammazzato la84enne, Lucia Cipriano, nella casa dell’anziana a Melzo. L’avrebbe strangolata, forse nel tentativo di farla smettere di gridare. Successivamente la 60enne avrebbe tagliato il cadavere in più pezzi. Lo ha nascosto nella vasca da bagno lasciandolo lì per due mesi, fino alla macabra scoperta che ha fatto scattare il fermo, il 26 maggio 2022. Da allora,si è chiusa nel silenzio.