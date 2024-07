Si è consegnata ai Verdi | Ursula rieletta FdI la inchioda Franchi tiratori | cifre pesantissime

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Siamo condannati alla "stangata verde".Von der Leyen è stataal primo turno presidente della Commissione Ue con 401 voti favorevoli, 284 contrari e 15 astenuti. Decisivo l'apporto dei 40 deputati, convinti dalle grandi aperture sul Green deal, mentre Fratelli d'Italia alla fine ha votato no. Ore 16.59 - Salvini: von der Leyene rielette con l'ennesimo inciucio "Con la complicita' dell'ennesimo inciucio, elettaVon der Leyen a capo della Commissione europea. Un altro schiaffo a colpi di nuove tasse green, sbarchi e guerra, contro il voto di milioni di cittadini che chiedevano un cambiamento netto a Bruxelles. La Lega ha votato no e, insieme ai Patrioti (terzo gruppo all'Europarlamento) non stara' a guardare, difendendo a tutti i costi la sicurezza, il lavoro e l'orgoglio degli italiani".