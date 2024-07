Sensi dopo l’Inter può compiere un ritorno! Cena in corso

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 18 luglio 2024)è svincolato dallo s30 giugno, quando è scaduto senza grossi rimpianti il suo contratto con. Per lui c’è la possibilità di un, ovviamente non in nerazzurro: lo annuncia Di Marzio da Calciomercato – L’Originale su Sky Sport. SVINCOLATO – Diciotto giorni fa Stefanoha lasciato. Si è chiuso il 30 giugno il contratto iniziato nell’estate 2019, al termine di cinque anni in cui il centrocampista (un grande inizio, durato però solo un mese) ha avuto un’infinità di infortuni. Neldi questo quinquennio è andato in prestito a Sampdoria e Monza, mentre a gennaio era saltato il prestito al Leicester City. Ora perpuò concretizzarsi proprio un