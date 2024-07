Secondigliano | evade dai domiciliari Arrestato

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 18 luglio 2024): durante il servizio di controllo, i poliziotti notano un uomo che tenta di eludere il controllo, era agli arrestiNello scorso pomeriggio, gli agenti del Commissariato di, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Cassano hanno notato un uomo che, accortosi della presenza degli operatori, ha tentato di eludere il controllo. I poliziotti, dopo averlo raggiunto e controllato, hanno scoperto la ragione del tentativo di fuga essendo l’uomo, un 18enne napoletano, sottoposto alla misura della detenzione domiciliare per reati contro il patrimonio; pertanto, è stato tratto in arresto per evasione. L'articolodaiproviene da Punto! - Il web magazine.