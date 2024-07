RUMOR | Julia Garner fuori come Silver Surfer dopo ‘I Fantastici Quattro’

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di giovedì 18 luglio 2024) Scritto da Mister Movie , I fan sono rimasti scioccati quando è stato rivelato cheavrebbe interpretatonel prossimo reboot de IQuattro per il MCU. Questa scelta, inizialmente inaspettata, ha rapidamente conquistato il pubblico, rendendouno dei membri del cast più attesi sul grande schermo. Tuttavia, sembra che il suo tempo nel MCU non durerà a lungo. Secondo una nuova indiscrezione di Alex Perez al The Cosmic Circus,farà una sola apparizione nei panni di. Il suo ruolo di Herald di Galactus sarà limitato a “una volta che IQuattro arriveranno nei cinema”. Il destino diQuesta voce si allinea con molte speculazioni che circondano IQuattro e il ruolo dinel film.