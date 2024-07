Ranking Fifa del 18 luglio 2024 | Italia dodicesima comanda l’Argentina

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 18 luglio 2024) Laha pubblicato ilper nazionali aggiornato al 18. Archiviati gli Europei e la Copa America, in testa c'è sempredopo un nuovo trionfo negli Stati Uniti. Messi e compagnino la graduatoria con 1.860 punti, seguiti dalla Francia (1.837). Sul 'podio' sale la Spagna, con un balzo di cinque posizioni grazie al successo di Euro, poi la finalista Inghilterra in quarta piazza. Ingresso in top-10 per la Colombia (+3), mentre l'saluta le prime dieci e scivola inposizioni. La Nazionale è attualmente l'ottava potenza europea e, a meno di scossoni nella prossima pubblicazione del, dovrebbe rientrare tra le 12 teste di serie dei gironi di qualificazioni ai Mondiali che verranno sorteggiati a dicembre.