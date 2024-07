OVS verso l’acquisizione di Goldenpoint | salirà al 51% entro il 31 luglio

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 18 luglio 2024) Continua l’accordo, già partito ad aprile di quest’anno, deldida parte di OVS. I due storici brand di intimo e abbigliamento proseguono infatti la trattativa. Lo step successivo riguarda infatti l’accordo di investimento da parte del brand, che acquisirà il 3% del capitale sociale. L’importo complessivo raggiunge così i 3 milioni di euro. Inoltre, questo accordo prosegue in maniera tale che,il 312025, OVSal 51% di. Già da aprile l’accordo aveva visto una prima impostazione, poiché l’azione in concreto verrà conclusa a metà del 2029: altri cinque anni per perfezionare lo spostamento di capitale eda un brand all’altro. OVS esi concretizza Per poter perfezionare l’accordo precedentemente stabilito, la società ha dovuto sottoscrivere un prestito obbligazionario convertibile.