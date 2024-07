Nel nome della bellezza | accordo tra Normale e Primaziale per valorizzare i beni culturali

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 luglio 2024) Pisa, 18 luglio 2024 – OperaPisana e ScuolaSuperiore insieme per la valorizzazione del patrimonio artistico e culturalecittà di Pisa. È stato sottoscritto nei giorni scorsi dal PresidenteAndrea Maestrelli e dal DirettoreLuigi Ambrosio un protocollo d’intesa in cui i due enti si impegnano a collaborare a specifici progetti riguardanti alcuni luoghi eda essi posseduti e gestiti e che fanno partericchezza culturale che la città di Pisa offre ai propri cittadini e ai propri ospiti. In piazza dei Cavalieri, la “Torre del Conte Ugolino”, individuata all’interno del Palazzo dell’Orologio, sedeBibliotecaScuola.