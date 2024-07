Meteo dal caldo atroce alla grandine nel corso della settimana

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 18 luglio 2024) L'Italia è sotto la morsa delafricano. L'anticiclone Caronte porta temperature roventi su tutta la penisola. Al Centro-Sud si toccano punte di 37°C, al Nord si arriva fino a 36°C. Ma il weekend porterà cambiamenti.Ancora super, poi Caronte diventerà più debole. Andrea Garbinato, di iL.it, avvisa che oltre alintenso arriverà anche l'afa. L'umidità aumenterà, rendendo il clima insopportabile, soprattutto per anziani, bambini e chi ha problemi respiratori e cardiaci. L'anticiclone si indebolisce Ma ilnon durerà per sempre. Caronte si indebolirà sulle regioni settentrionali, dove arriverà aria più fresca dal Nord Europa. Già venerdì si vedranno i primi temporali sulle Alpi orientali e in Emilia.