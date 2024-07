Lavori in via Orefici i tram cambiano tragitto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 18 luglio 2024) Partiranno oggi idi ripristino dei masselli nella sede centrale della strada, in corrispondenza dei binari delin via, in pieno centro storico. Per consentire i, che saranno svolti in orario notturno, nel tratto di strada interessato sarà vietato il passaggio aidalle 20.30 di sera alle 6 del mattino. Successivamente, il prossimo 27 luglio, partirà l’intervento di Atm per la sostituzione dei binari nella curva tra viae via Torino: in questo caso il passaggio deisarà sospeso per tutta la giornata fino al prossimo 14 agosto. Sarà invece sempre consentito il traffico veicolare. Ecco nel dettaglio le modifiche alla circolazione delle linee Atm 2, 3, 12, 14, 16 e 19 che entreranno in vigore dal 18 al 26 luglio, tutte le sere, tranne la domenica, dopo le 20.30, proprio per effetto deialla pavimentazione di via