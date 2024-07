L’Aquila pitbull aggredisce la sua padrona e altre due persone in casa La donna è in fin di vita

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) L'Aquila, 18 luglio 2024 - Nella notte unè impazzito e ha aggredito all'interno di un'abitazione privata all'Aquila ladue. Laha avuto la peggio ed è stata portata d'urgenza all'ospedale dell'Aquila dove è stata sottoposta ad un intervento chirurgico d'urgenza. Al momento le sue condizioni restano gravi, i medici non hanno ancora sciolto la prognosi. Per gli altri due coinvolti la prognosi è stata di almeno 30 giorni. Secondo la ricostruzione della Polizia Municipale l'aggressione è avvenutaall'interno di una villetta a schiera, non è ancora chiaro se ledueferite fossero parenti oppure semplici ospiti della. Ilè stato affidato al servizio veterinario della Asl presso il canile comunale. Gli agenti stanno racogliendo le testimonianze per ricostruire l'accaduto.