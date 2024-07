La trattoria sociale di Pesaro | Esempio unico di inclusione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Sognare. Sempre e comunque. Nonostante tutto. Mettersi in gioco, contro ogni difficoltà. Perché l’obiettivo deve essere quello di essere inclusi. Così a, nelle Marche, è nata una vera e propria famiglia allargata. Fatta di giovani disabili, enti e famiglie. Tutti uniti, per cercare di cambiare una parte di città. E, se si può dire, una fetta di storia. "Tutto è nato un anno fa. Al Festival Utopia, a due passi dal mare, vicino all’istituto Santa Marta Alberghiero, abbiamo fatto un incontro per conoscerci. Eravamo ragazzi, famiglie e volontari. Così è fiorito il gruppo, dedicandosi ai concerti e alla ristorazione", spiega Andrea Boccanera, presidente della Onlus Gulliver, mente e corpo di questo progetto, affiancato dal Alex Bernacchia, dal vice Luca Giordano e dalla tesoriera Giorgia Gili.