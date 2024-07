Gli alleati dovranno pagare per il nostro intervento J D Vance ecco come il Vice di Trump vuole cambiare l’America

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 18 luglio 2024) Più cheun candidatopresidente, J.D.sembra ragionarefuturo leader dei Repubblicani. La sua giovane età, 39 anni, fa pensare che lo stesso Donaldlo consideri il suo “delfino”, l’uomo da istruire per prendere il suo posto in futuro. Considerato che The Donald si avvicina agli 80, la mossa ha una sua logica. E il Senatore dell’Ohio pare aver preso molto sul serio il suo ruolo,ha dimostrato nel suo primo discorso dopo l’insediamento. La sua oratoria è tipica di chi punta sul lato emotivo, sul coinvolgimento totale degli elettori. Soprattutto quelli appartenenti alla fascia di lavoratori che vivono nei territori che, essendovi cresciuto, conosce molto bene. Così, l’uomo che affiancheràse sarà eletto alla Casa Bianca, ha subito cercato una connessione profonda con i suoi elettori.