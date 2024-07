Giubileo Piazza San Giovanni – Gualtieri | Il cantiere chiuderà entro la metà di dicembre

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 18 luglio 2024) “Illadie siamo nei tempi previsti”. Così il sindaco di Roma, Roberto, al termine del sopralluogo aldiSan, dove è stato ritrovato un Patriarchio risalente al IX secolo ma che sarà reinterrato per consentire il fine lavori (riqualificazione delle con un sistema di fontane a raso) nei tempi stabiliti. “I reperti saranno reinterrati, per realizzare la sistemazione di superficie, è una attività assolutamente ordinaria, a seguito delle rilevazioni della Soprintendenza che permetteranno di studiare i ritrovamenti- ha proseguito- Ci sarà la ricostruzione in 3D completa di quello che si è trovato. In ogni caso sarebbe impensabile privare Roma di questa. Dove deve andare la vasca per fortuna non ci sono reperti”.